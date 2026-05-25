Di Samarinda Ada Pesta Gol, di Bandung Perayaan Persib Juara Bikin Merinding

jpnn.com - BANDUNG – Persib memastikan gelar juara BRI Super League 2025/2026 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5).

Malam itu pesta Persib juara. Bandung seperti kehilangan kemampuan untuk diam.

Kota yang biasanya akrab dengan dingin tiba-tiba berubah menjadi lautan bunyi. Klakson bersahutan, bukan sebagai umpatan atas kemacetan, melainkan seperti tetabuhan dalam sebuah pesta jalanan.

Warga menyapa tim dan ofisial Persib Bandung saat konvoi juara BRI Super League 2025-2026 di Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/5/2026). Foto: ANTARA FOTO/Novrian Arbi/YU

Dari sudut gang hingga jalan-jalan utama, bendera biru berkibar di atas motor, mobil bak terbuka, bahkan di pundak anak-anak kecil yang mungkin belum sepenuhnya mengerti arti klasemen liga. Namun, mereka tahu satu hal: malam itu adalah malam kemenangan.

Di persimpangan jalan, orang-orang saling melambaikan tangan kepada wajah-wajah asing yang nampak akrab.

Tidak ada pertanyaan tentang pekerjaan, agama, pilihan politik, atau status sosial. Semua larut dalam warna yang sama. Biru.