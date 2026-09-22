Di Sela Forum PBB, Indonesia Ajak Negara Muslim Lakukan Aksi Konkret untuk Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap perdamaian di Palestina.

Sugiono juga mengajak komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata demi mewujudkan perdamaian di wilayah tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam Ministerial Coordination Meeting of the Group of Eight Arab and Islamic Countries, di sela-sela High-Level Week Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) ke-81, pada Senin (21/9) waktu setempat.

Dalam forum tersebut, Sugiono mengajak Group of Eight, yakni koalisi delapan negara mayoritas Muslim, untuk segera menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat membawa perubahan bagi rakyat Palestina di tengah kondisi yang kian memburuk, terutama di Jalur Gaza.

"Indonesia berkomitmen untuk tegaknya perdamaian, tetapi rakyat Palestina belum melihat perubahan nyata. Dalam jangka pendek, yang mereka butuhkan adalah mengalirnya bantuan kemanusiaan, gencatan senjata, dan berhentinya pembunuhan di Gaza," ujar Sugiono.

Dia juga menegaskan pentingnya negara-negara anggota Group of Eight terus menyuarakan pesan yang seirama serta menjaga momentum bersama dalam mendorong perdamaian di Palestina.

Indonesia disebut juga berkomitmen terus membangun pendekatan dengan berbagai mitra untuk mendorong kemajuan proses perdamaian di Palestina.

Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat Palestina merupakan salah satu syarat penting bagi terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan.