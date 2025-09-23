Di Sidang PBB Prabowo Sebut Siap Kirimkan Pasukan Perdamaian ke Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan kesiapan Indonesia untuk turut serta menjaga perdamaian di Palestina.

Prabowo mengaku bahwa dirinya siap mengirimkan pasukan ke wilayah yang mendapatkan genosida Israel tersebut.

Hal itu disampaikan dalam pidato Prabowo di High-level International Conference on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of Two-State Solution di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Selasa (23/9) waktu setempat.

“Kami siap mengambil bagian kami dalam perjalanan menuju perdamaian ini. Kami bersedia menyediakan pasukan penjaga perdamaian,” ujarnya.

Saat pidato dalam sidang PBB itu, Prabowo tegas menyatakan sikap Indonesia untuk mendukung penyelesaian damai konflik Palestina–Israel.

Dia menyerukan pengakuan segera terhadap negara Palestina dan penghentian tragedi kemanusiaan yang masih berlangsung di Gaza.

“Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita,” tuturnya.

Pidato tersebut ditutup dengan seruan penuh harapan agar dunia segera menghentikan kekerasan dan membuka jalan bagi perdamaian yang abadi.