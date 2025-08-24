menu
Di Sinilah Persebaya Berada Setelah Mencukur Bali United 5-2
Dirigen Persebaya Francisco Rivera melakukan selebrasi susai mencetak gol ke gawang Bali United. Foto: persebaya

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya meraih kemenangan besar dari Bali United pada pekan ketiga BRI Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (23/8) malam.

Tanpa banyak drama dan basa-basi, Persebaya membantai Bali United 5-2.

Itulah kemenangan kandang pertama Bajol Ijo -julukan Persebaya, musim ini.

Tukang Racik Persebaya Eduardo Perez mengatakan kemenangan dari tim seperti Bali United sangat berarti, terutama setelah mereka kalah pada pekan pertama di kandang sendiri.

"Pertandingan ini sangat penting bagi kami, karena kehilangan permainan pertama di rumah. Kemenangan (dari Bali United) ini cara terbaik untuk memberikan poin bagi Bonek dan Bonita," katanya.

Pelatih asal Spanyol itu juga memberikan apresiasi penuh kepada seluruh pemainnya.

Lihat hasil dan jadwal pekan ketiga serta klasemen Super League setelah Persebaya menang dari Bali United.

