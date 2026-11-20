jpnn.com - Saya melakukan perjalanan ke Kota Da Nang kemarin --dari Kota Nha Trang. Sudah ada jalan tol.

Jarak antara kota terbesar keempat dan kelima di Vietnam itu 400-an km, tetapi saya harus menempuhnya 10 jam --untuk charging 40 menit dan makan siang 1,5 jam. Saya pilih naik taksi mobil listrik (Xanh SM Limo Green): VND8,3 juta (sewa mobil VND7 juta dan sisanya biaya tol)--sekitar Rp5,8 juta.

Sebenarnya saya diminta naik pesawat saja. Cepat. Murah: hanya Rp700.000. VinFast yang akan membelikan tiketnya, sedangkan naik taksi harus bayar sendiri.

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Saya pilih naik taksi. Saya ingin merasakan tol baru Vietnam --tol yang lama pun rasanya belum pernah merasakan. Ups... pernah: dua potong. Pendek-pendek. Dari Hanoi ke arah Haipong di wilayah utara dan dari Saigon ke daerah industri di daerah selatan.

Pembangunan tol di Vietnam memang seperti di Indonesia. Sepotong-sepotong dulu. Dari daerah yang paling macet --yang berarti paling menguntungkan bagi investor.

Itu tahun 2010-an. Terasa lambat awalnya.

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Setelah Jokowi jadi presiden barulah terjadi akselerasi. Dua tahun lalu tol utara-selatan itu selesai dibangun. Dari Hanoi sampai Saigon --rakyat Vietnam masih tetap mengucapkan Ho Chi Minh City dengan nama lama, Saigon.

Nha Trang adalah bagian tengah Vietnam. Pun Da Nang. Keduanya, di zaman sebelum penyatuan, masuk wilayah Republik Vietnam --negara itu kita kenal dengan nama Vietnam Selatan.