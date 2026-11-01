Di Solo, Teuku Riefky Latih Santri Dapat Cuan dari Konten & Usaha Digital
jpnn.com, SOLO - Di Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan, Surakarta, Sabtu (31/10), ratusan santri sibuk mempelajari cara membuat konten, memasarkan produk, hingga mencari peluang penghasilan melalui platform digital.
Ada yang mulai menjual parfum, pakaian, hingga sepatu. Ada pula yang sudah merasakan manisnya komisi sebagai afiliator. Bahkan, seorang santri punya cita-cita mengumpulkan modal dari bisnis digital untuk membuka usaha pecel lele.
Pemandangan itu mewarnai pelatihan Santri Matic (Santri Melek Teknologi) yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif.
Sekitar 200 peserta dari berbagai pesantren dan lembaga pendidikan di Solo Raya mengikuti kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan tersebut.
Salah satu sesi yang paling menarik perhatian peserta adalah ketika Salmah Haddad, ibu rumah tangga yang berhasil menjadi kreator Golden Tick pada 2024, membagikan pengalamannya.
Salmah menceritakan bahwa penghasilannya bisa mencapai sekitar 10 kali upah minimum regional (UMR) Solo, perhatian para santri seketika tertuju kepadanya.
Telepon genggam yang semula hanya digunakan untuk berkomunikasi dan berselancar di media sosial, kini menjadi alat untuk mencari tahu bagaimana peluang serupa bisa mereka bangun.
Salah satunya Risyab, pengurus Pondok Pesantren Menara Quran. Pemuda berusia 21 tahun itu bukan orang baru dalam dunia jual-beli digital.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi kreatif nasional
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