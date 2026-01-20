Di Tengah Awan Duka, Arema FC Resmi Perkenalkan Gustavo França
jpnn.com - Arema FC resmi menambah kekuatan baru untuk menghadapi paruh kedua BRI Super League 2025/2026.
Klub kebanggaan Malang itu memperkenalkan gelandang serang asal Brasil Gustavo Franca.
Pemain berusia 27 tahun itu dipilih setelah melalui serangkaian penilaian mendalam oleh jajaran manajemen dan tim pelatih.
Arema FC menilai sosok Franca sesuai dengan kebutuhan taktis tim yang membutuhkan kreativitas dan agresivitas di lini tengah.
Manajemen Singo Edan menyebut rekrutan anyar ini sebagai bagian dari langkah penting untuk memperkuat fondasi tim menjelang laga-laga krusial putaran kedua.
"Perekrutan Gustavo Franca adalah hasil dari evaluasi dan kebutuhan tim untuk menghadapi putaran kedua Super League."
"Kami berharap kehadirannya dapat memberikan kontribusi positif dan meningkatkan performa tim secara keseluruhan," ucap General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi.
Meski menghadirkan wajah baru, suasana di internal Arema FC masih diliputi nuansa emosional.
Gustavo França resmi berseragam Arema FC. Namun ada cerita emosional dan harapan besar di balik kedatangannya ke Malang.
