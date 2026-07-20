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Di Tengah Demam Mobil Listrik, Geely Coolray Gaspol dengan Mesin Bensin Turbo

Di Tengah Demam Mobil Listrik, Geely Coolray Gaspol dengan Mesin Bensin Turbo
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Peluncuran Geely Coolray di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB, Senin (20/7). Foto: ridho

jpnn.com, MANDALIKA - Di tengah derasnya arus elektrifikasi di pasar otomotif nasional, Geely Auto Indonesia justru mengambil langkah berbeda.

Pabrikan asal China itu percaya diri meluncurkan Geely Coolray, SUV kompak bermesin bensin yang ditujukan bagi konsumen yang mengutamakan performa berkendara.

SUV b-segmen itu resmi diperkenalkan di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Senin (20/7).

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Menurut Geely, pasar kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) masih memiliki potensi besar di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa yang adopsi kendaraan listriknya belum merata.

Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, mengatakan euforia elektrifikasi memang terus berkembang.

Namun, pasar mobil bensin masih mendominasi di banyak daerah karena didukung jaringan distribusi yang luas dan infrastruktur yang lebih siap.

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Keyakinan itulah yang menjadi dasar Geely menghadirkan Coolray di tengah persaingan ketat segmen SUV kompak.

Di Tengah Demam Mobil Listrik, Geely Coolray Gaspol dengan Mesin Bensin Turbo

Di tengah derasnya arus elektrifikasi di pasar otomotif nasional, Geely Auto Indonesia justru mengambil langkah berbeda dengan merilis SUV bensin Coolray

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