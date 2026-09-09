Di Tengah Demam Padel dan Pickleball, Yayuk Basuki Punya Pandangan soal Tenis
jpnn.com - Legenda tenis Indonesia Yayuk Basuki menyambut positif kehadiran gerai baru Wilson di Plaza Indonesia.
Kehadiran tempat baru di tengah kota tersebut akan memudahkan petenis yang ingin mendapatkan produk tenis terkini.
Apalagi, olahraga tenis tetap mendapatkan tempat di hati para pemainnya kendati lahir olahraga serupa seperti padel dan pickleball.
"Saya melihat tenis mulai memiliki energi yang berbeda. Makin banyak anak muda yang tertarik bermain tenis dan komunitas juga tumbuh di berbagai tempat," ujar Yayuk.
"Saat ini, perkembangannya sangat positif. Tantangannya sekarang ialah bagaimana menjaga ketertarikan itu agar tidak berhenti sebagai tren, tetapi bisa menjadi proses yang berkelanjutan untuk melahirkan lebih banyak pemain dan talenta baru,” imbuhnya.
Yayuk Basuki menambahkan membangun generasi baru tenis Indonesia tidak hanya membutuhkan pembinaan, tetapi juga lingkungan yang membuat pemain muda menikmati prosesnya.
Dukungan orang tua, komunitas, hingga pemilihan perlengkapan yang sesuai menjadi bagian penting dalam perjalanan tersebut.
"Untuk pemain yang baru mulai, jangan terlalu cepat berpikir harus langsung menjadi yang terbaik. Nikmati prosesnya, bermain secara konsisten, dan temukan apa yang membuat kalian menyukai tenis," ungkap Yayuk.
Legenda tenis Indonesia Yayuk Basuki sambut positif kehadiran gerai baru Wilson yang di Plaza Indonesia, Rabu (9/9)
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