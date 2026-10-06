Di Tengah Gejolak Perekonomian Pendapatan IOTF Tumbuh 16%

jpnn.com, JAKARTA - PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IDX: IOTF), perusahaan teknologi dengan merek dagang produk GPS tracker Fox Logger, mencatatkan pertumbuhan pendapatan positif sampai dengan kuartal III-2026.

CEO PT Sumber Sinergi Makmur Tbk, Dr. Alamsyah menyampaikan pendapatan IOTF hingga September 2026 tumbuh sekitar 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Sebagai gambaran, IOTF membukukan pendapatan sebesar Rp45,30 miliar pada periode sembilan bulan 2025 lalu.

“Dengan level pertumbuhan sekitar 16 persen (yoy), IOTF mampu membukukan pendapatan lebih dari Rp 50 miliar sampai dengan September 2026,” ujar Alamsyah, Selasa (6/10).

Dia menjelaskan pencapaian tersebut menunjukkan ketahanan kinerja perseroan di tengah tekanan eksternal, terutama penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah serta kenaikan harga komponen elektronik global.

“Pertumbuhan pendapatan tersebut ditopang oleh permintaan pelanggan korporasi, khususnya dari sektor logistik dan rental kendaraan,” ungkap Alamsyah.

Alamsyah mengatakan kemampuan perseroan mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah meningkatnya tekanan biaya menjadi salah satu fokus utama manajemen sepanjang 2026.

“Kuartal III tahun ini memberikan tantangan yang cukup besar bagi kami,” ujar Alamsyah.