Di Tengah Jadwal Padat Persib Bandung, Beckham Putra Punya Cara Isi Ulang Energi

jpnn.com - Beckham Putra tidak ingin melewatkan kesempatan beristirahat begitu saja di tengah kesibukan bersama Persib Bandung.

Pemain bernomor punggung 7 itu memilih menjadikan jeda latihan sebagai momen untuk lebih dekat dengan keluarga.

Baginya, dukungan orang-orang terdekat memiliki peran penting untuk menjaga semangat sebelum kembali menghadapi tantangan di lapangan.

Apalagi, Persib sudah ditunggu rangkaian pertandingan dan agenda latihan yang padat sepanjang November hingga Desember 2026.

Keluarga Jadi Prioritas Beckham Putra

Beckham mengaku sengaja memanfaatkan waktu luang untuk berkumpul bersama keluarga. Kesibukan sebagai pesepak bola profesional membuat kesempatan seperti ini tidak selalu mudah didapatkan.

"Libur kali ini benar-benar saya maksimalkan untuk quality time bersama keluarga. Rutin bertanding dan latihan tentu menyita waktu, jadi saat ada libur beberapa hari, prioritas utama saya adalah keluarga," ucapnya.

Selama jeda latihan, pemain jebolan akademi Persib tersebut lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.

Dukungan Keluarga Kembalikan Motivasi

Bagi Beckham, berkumpul dengan keluarga bukan sekadar mengisi waktu kosong. Momen tersebut juga membantunya menjaga kondisi pikiran agar kembali siap menjalani rutinitas sebagai pemain Persib.