Di Tengah Jadwal Padat, Persib Bandung Dihadapkan Dua Kabar Berbeda

jpnn.com - Persib Bandung harus mengatur kondisi tim di tengah rangkaian pertandingan yang makin padat.

Situasi tersebut menghadirkan dua perkembangan berbeda setelah sesi latihan di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (30/9/2026).

Satu kabar datang dari pelatih kiper Mario Jozic yang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, pemain anyar Persib Sandy Walsh mulai menunjukkan kemajuan setelah kembali menjalani latihan menggunakan bola.

Mario Jozic Pulang ke Kroasia

Jozic belum dapat kembali mendampingi Persib setelah mengalami cedera menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta.

Pelatih Persib Igor Tolic menjelaskan kondisi tersebut membuat Jozic harus menjalani pemeriksaan dan perawatan lanjutan di negara asalnya.

"Mario masih membutuhkan penanganan khusus. Karena itu, dia tidak ikut dalam perjalanan tim dan memilih kembali ke Zagreb untuk menjalani pemeriksaan serta proses pemulihan," jelas Tolic.

Jozic telah terbang ke Zagreb untuk mendapatkan perawatan tambahan. Persib masih menunggu perkembangan kondisinya sebelum menentukan kapan sang pelatih kiper dapat kembali bergabung dengan tim.

Sandy Walsh Mulai Berlatih dengan Bola

Di sisi lain, kondisi Sandy Walsh mulai menunjukkan arah positif.