Di Tengah Jadwal Padat, Persib Bandung Dihadapkan Dua Kabar Berbeda
jpnn.com - Persib Bandung harus mengatur kondisi tim di tengah rangkaian pertandingan yang makin padat.
Situasi tersebut menghadirkan dua perkembangan berbeda setelah sesi latihan di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (30/9/2026).
Satu kabar datang dari pelatih kiper Mario Jozic yang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, pemain anyar Persib Sandy Walsh mulai menunjukkan kemajuan setelah kembali menjalani latihan menggunakan bola.
Mario Jozic Pulang ke Kroasia
Jozic belum dapat kembali mendampingi Persib setelah mengalami cedera menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta.
Pelatih Persib Igor Tolic menjelaskan kondisi tersebut membuat Jozic harus menjalani pemeriksaan dan perawatan lanjutan di negara asalnya.
"Mario masih membutuhkan penanganan khusus. Karena itu, dia tidak ikut dalam perjalanan tim dan memilih kembali ke Zagreb untuk menjalani pemeriksaan serta proses pemulihan," jelas Tolic.
Jozic telah terbang ke Zagreb untuk mendapatkan perawatan tambahan. Persib masih menunggu perkembangan kondisinya sebelum menentukan kapan sang pelatih kiper dapat kembali bergabung dengan tim.
Sandy Walsh Mulai Berlatih dengan Bola
Di sisi lain, kondisi Sandy Walsh mulai menunjukkan arah positif.
Persib Bandung harus mengatur kondisi tim di tengah rangkaian pertandingan yang makin padat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Tanpa Pelatih Kiper Jelang ACC Shopee Cup, Mario Jozic Pulang Kampung
- Sudah Tinggalkan Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza Ternyata Masih Dapat Cinta Bobotoh
- Marc Klok Tak Mau Persib Bandung Main-main di Shopee Cup
- Sandy Walsh Mulai Berlatih Bersama Persib Bandung, Debut Masih Jadi Tanda Tanya
- Cuma Jadi Penonton, Sandy Walsh Doakan Indonesia Jadi Juara FIFA ASEAN Cup 2026
- Baihakki Khaizan Bicara Kekuatan Singapura, Timnas Indonesia Harus Siap Menderita