Olahraga » Sepak Bola » Di Tengah Jadwal Padat, PSSI Fokus Persiapkan Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026

Di Tengah Jadwal Padat, PSSI Fokus Persiapkan Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026

Di Tengah Jadwal Padat, PSSI Fokus Persiapkan Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026
Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com - Federasi sepak bola Indonesia (PSSI) tengah mengatur jadwal tim nasional di tengah padatnya agenda sepanjang 2026.

Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan pihaknya mencoba memetakan agenda untuk semua level, mulai dari kelompok umur hingga senior.

"Tahun ini banyak banget agenda, sampai kami pusing," ujar pria kelahiran 18 Februari 1971 itu.

Pria asal Karo itu mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya akan mempersiapkan Skuad Garuda untuk tampil pada ajang FIFA Series 2026.

Tim asuhan John Herdman dijadwalkan menghadapi Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis.

Rencananya, turnamen FIFA Series 2026 akan digelar pada jendela pertandingan internasional bulan Maret dan April.

Seluruh pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Menarik ditunggu kiprah Timnas Indonesia pada FIFA Series 2026 mengingat ajang tersebut bisa dijadikan pemanasan menjelang Piala Asia 2027 mendatang.(mcr16/jpnn)

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

