Di Tengah Kabut Asap Karhutla, PT KSP & Forkopimcam Salurkan Ribuan Masker

jpnn.com, KUBU RAYA - Di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), PT Kalimantan Subur Permai (KSP) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sungai Ambawang menyalurkan 6.000 masker kepada masyarakat.

Pembagian masker dilakukan di depan Kantor Camat Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (9/9).

Bantuan tersebut diberikan terutama kepada warga yang melintas di Jalan Trans Kalimantan serta masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak.

Selain dibagikan langsung kepada pengguna jalan, sejumlah masker juga diserahkan kepada Pemerintah Kecamatan dan Polsek Sungai Ambawang untuk membantu penyaluran kepada masyarakat.

Staf Humas PT KSP Martupa Lubis, mengatakan penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan upaya pemadaman dan pengendalian api, tetapi juga perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

“Dalam proses pencegahan karhutla bukan hanya fokus terhadap pemadaman dan pengendalian api di lapangan, tetapi bagaimana kita bersama-sama melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan,” ujar Martupa.

Baca Juga: 180 Tentara Jepang Bantu Tangani Karhutla di Kalimantan

Menurut dia, kabut asap yang muncul akibat karhutla dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu, perusahaan berupaya mengambil bagian melalui pemberian masker bagi warga di sekitar wilayah operasional.

“Kami melaksanakan pembagian masker kepada masyarakat yang terdampak di sekitar konsesi perkebunan sebanyak 6.000 pcs masker,” katanya.