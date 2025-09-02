Di Tengah Ketegangan Politik, Livoli Divisi Utama 2025 Tetap Bergulir di Tangerang
jpnn.com - Turnamen Livoli Divisi Utama 2025 akan tetap berlangsung meski situasi politik Indonesia memanas.
Wakil Ketua III Bidang Pertandingan PP PBVSI Reginald Nelwan mengatakan pihak federasi telah mengurus semua izin yang dibutuhkan.
Lampu Hijau Menggelar Livoli Divisi Utama
PBVSI pun telah mendapatkan lampu hijau dari kepolisian dan Pemkot Tangerang untuk menyelenggarakan event tersebut.
Dijadwalkan putaran pertama Livoli Divisi Utama 2025 akan berlangsung pada Rabu (3/9/2025) di GOR Nambo, Tangerang.
“Kami sudah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan Livoli Divisi Utama 2025 di Tangerang. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan tuntas,” ungkap Regi saat dihubungi JPNN.com, Selasa (2/9) malam WIB.
Koordinasi dengan Pemkot Tangerang
Panitia penyelenggara juga telah berkoordinasi dengan Pemkot Tangerang untuk mendukung kelancaran event
"Dari Pemkot Tangerang sendiri memberikan izin. Memang untuk animo penyelenggaraan dibandingkan dengan sepak bola tentu berbeda."
"Namun, hal tersebut yang menjadi catatan positif dari kami, terlebih biasanya penyelenggaran untuk pertandingan awal-awal belum terlalu ramai," ungkap Regi.
Turnamen Livoli Divisi Utama 2025 akan tetap berlangsung di Tangerang kendati eskalasi politik Indonesia tengah meningkat, Rabu (3/9)
