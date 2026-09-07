Di Tengah Keterbatasan Pascagempa NTT, Bayi Lahir Selamat di Posko Puskesmas Kisol

jpnn.com, MANGGARAI TIMUR - Di tengah suasana pemulihan pascagempa bumi yang mengguncang NTT, sebuah kabar bahagia hadir dari tenda pengungsian warga.

Seorang bayi lahir dengan selamat di tengah keterbatasan fasilitas, membawa harapan baru bagi keluarga dan masyarakat yang masih menghadapi masa sulit.

Bayi tersebut lahir pada 24 Agustus 2026 di dalam tenda yang digunakan sebagai posko layanan Puskesmas Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, NTT.

Kelahiran itu menjadi momen istimewa bagi warga sekitar. Di tengah aktivitas masyarakat yang masih berupaya menata kehidupan setelah gempa, tangisan pertama sang bayi menjadi pengingat bahwa kehidupan terus berjalan meski kondisi belum sepenuhnya pulih.

“Bayinya lahir dengan selamat di tengah situasi yang sedang kami hadapi. Kelahiran ini memberi kami semangat dan optimisme. Kami jadi merasa bahwa di tengah bencana pun, kehidupan tetap berjalan,” ujar pengurus Karang Taruna Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Mario Gambur dalam keterangannya, Senin (7/9).

Ibu dan bayi kini dalam kondisi baik. Proses persalinan dapat berlangsung dengan dukungan tenaga kesehatan, relawan, serta warga yang berada di lokasi.

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Keterbatasan fasilitas tidak menghalangi semangat gotong royong masyarakat untuk memastikan ibu dan bayi mendapat penanganan yang diperlukan.

NTT masih berada dalam suasana tanggap darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada Sabtu (15/8).