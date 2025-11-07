Di Tengah Masalah yang Dihadapi, Hamish Daud Ungkap Kondisi Terkini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus presenter, Hamish Daud mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis (6/11) siang.

Dia datang didampingi oleh kuasa hukumnya yakni, Sandy Arifin.

Adapun Hamish Daud datang ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporannya atas dugaan kasus pencemaran nama baik.

"Terkait agenda ini masih yang kemarin, mau menginformasikan perkembangan juga terkait laporan yang sebelumnya. Sudah sampai prosesnya dan bukti yang mau kami lengkapi," kata Sandy Arifin.

Menurutnya, pihak Hamish Daud ingin mengecek perkembangan kasus yang dilaporkan.

Oleh sebab itu, Sandy Arifin belum bisa berkomentar banyak mengenai masalah tersebut.

"Nanti habis ini kami memberikan keterangan lebih lanjut," tambahnya.

Sementara itu, Hamish Daud juga enggan banyak berbicara mengenai detail kasus yang tengah berjalan.