Di Tengah Pesta Persib Bandung, Kakang Rudianto Bicara soal Tekanan Bobotoh

jpnn.com - Di balik pesta empat gol Persib Bandung ke gawang Isenmulang Kalteng FC, ada cerita lain yang datang dari Kakang Rudianto.

Full back berusia 23 tahun itu menyadari bahwa penampilannya di lapangan selalu menjadi perhatian Bobotoh.

Karena itu, Kakang memilih menjadikan setiap masukan sebagai bagian dari proses untuk meningkatkan kemampuannya.

Persib baru saja mengamankan kemenangan 4-0 pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (1/11/2026).

Kakang Rudianto Tidak Ingin Berpuas Diri

Di tengah hasil positif tersebut, Kakang mengingatkan bahwa perjalanan Persib masih panjang.

Pemain jebolan Akademi Persib itu ingin tim terus melakukan pembenahan ketimbang hanya larut dalam euforia setelah meraih kemenangan.

"Alhamdulillah, kami mendapatkan hasil yang sangat memuaskan hari ini. Namun, perjalanan kompetisi masih panjang. Kami harus terus memperbaiki kekurangan dan menjaga kerja keras," ucapnya.

Pesan Penting soal Mentalitas

Menghadapi tekanan besar dari suporter bukan perkara yang selalu mudah bagi pemain.