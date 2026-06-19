Di Tengah Piala Dunia 2026, Liverpool Angkut Pemain Muda Timnas Spanyol
jpnn.com - Liverpool membuka lembaran baru di era kepelatihan Andoni Iraola dengan mengamankan tanda tangan penyerang muda Timnas Spanyol.
Sosok yang dimaksud ialah Victor Munoz. Pemain berusia 23 tahun itu menjadi rekrutan perdana Liverpool di musim 2026/27.
Kepindahan Munoz ke Anfield menjadi langkah awal The Reds dalam menyusun ulang tim menyambut musim baru.
Liverpool menggaet Munoz dari klub La Liga Spanyol Osasuna.
"Liverpool FC telah mencapai kesepakatan dengan Osasuna untuk transfer Victor Munoz, yang masih menunggu proses izin kerja dan administrasi internasional sebelum resmi bermain," bunyi pernyataan resmi klub.
Pemain yang saat ini masih membela Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 itu juga sudah menjalani tes medis.
Pemeriksaan dilakukan di kamp tim nasional Spanyol yang tengah berada di Tennessee, Amerika Serikat.
Meski begitu, klub tidak mengumumkan secara detail nilai transfer pemain didikan akademi Real Madrid tersebut.
Liverpool membuka lembaran baru di era kepelatihan Andoni Iraola dengan mengamankan tanda tangan penyerang muda Timnas Spanyol.
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