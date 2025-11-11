menu
Di Tengah Rumor ke Timnas Indonesia, Bojan Hodak Tak Hadiri Sesi Latihan Persib

Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan dipimpin asisten pelatih Igor Tolic di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (11/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Di tengah isu Bojan Hodak sebagai kandidat kuat pelatih Timnas Indonesia, skuad Persib Bandung memulai kembali sesi latihan.

Sore tadi, tim berkumpul menjalani latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pantauan di lokasi, belum seluruh pemain bergabung. Beberapa penggawa asing seperti Thom Haye, Eliano Reijnders, dan Federico Barba tak terlihat

Selain itu, sejumlah pemain Timnas Indonesia seperti Beckham Putra, Kakang Rudianto, dan Robi Darwis juga belum bergabung dalam latihan kali ini.

Bojan Hodak Absen di Sesi Latihan Persib Bandung

Latihan juga tidak dipimpin oleh Pelatih Persib Bojan Hodak. Peran juru taktik asal Kroasia itu digantikan oleh sang asisten, Igor Tolic dan pelatih fisik Miro Petric.

Selepas latihan, Igor mengonfirmasi bahwa Hodak masih dalam perjalanan dari Kroasia menuju Indonesia setelah diberikan waktu istirahat empat hari seusai laga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Selangor FC.

"Coach Bojan sedang pulang ke Kroasia dan beberapa hari lagi dia akan kembali," kata Igor ditemui usai latihan, Selasa (11/11/2025).

Tepis Rumor Bojan Hodak Menuju Timnas Indonesia

Terkait rumor Hodak dilirik PSSI sebagai kandidat pelatih Timnas Indonesia, Igor enggan berkomentar.

