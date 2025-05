Di Tengah Tantangan dan Peluang Transformasi, RSPO Ajak Petani Sawit Naik Kelas

jpnn.com - Universitas Trisakti beserta Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menggelar Thought Leadership Forum bertema "Bridging Policy and Practice: Harmonizing Local Regulations with Global Sustainability Standards."

Forum ini menjadi wadah dialog antara berbagai pemangku kepentingan untuk membahas penyelarasan regulasi lokal dengan standar internasional dalam industri kelapa sawit.

Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi menegaskan bahwa forum ini mencerminkan peran aktif universitas sebagai One Stop Learning for Sustainable Development.

“Kami berkomitmen menjadikan Trisakti sebagai motor penggerak perubahan menuju pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan, riset, dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Kegiatan ini turut didukung oleh GIZ dan Oxfam, serta menghadirkan narasumber dari instansi pemerintah, organisasi petani, perusahaan swasta, hingga lembaga internasional.

Beberapa di antaranya adalah Bupati Sekadau, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS, PT SMART Tbk, SPKS, BPDP, GIZ, dan RSPO.

Melalui forum ini, Universitas Trisakti memperkuat perannya sebagai platform lintas sektor untuk mempercepat transformasi keberlanjutan kelapa sawit Indonesia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan kompetitif secara global.

Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat langsung diterapkan, termasuk penguatan sinergi multipihak, penciptaan skema pendanaan inovatif, dan integrasi prinsip pertanian regeneratif dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah.