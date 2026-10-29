Di Tengah Transisi Politik, Kemendagri Gali Pengalaman 12 Penjabat Kepala Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meluncurkan buku “Menjaga Roda Pemerintahan di Masa Transisi” di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Kamis (29/10)

Buku itu mendokumentasikan pengalaman 12 penjabat kepala daerah dari Kemendagri selama masa transisi Pilkada 2024.

Studi itu mengulas tantangan kepemimpinan, pengelolaan birokrasi, dan upaya menjaga keberlanjutan layanan dasar, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur, sanitasi, dan pelindungan sosial.

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Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai pengalaman para penjabat kepala daerah penting dipelajari dari perspektif kepemimpinan.

Para penjabat menghadapi tantangan berbeda dari kepala daerah hasil pemilihan langsung, terutama terkait legitimasi, keterbatasan masa penugasan, adaptasi terhadap dinamika politik lokal, dan pemahaman atas karakteristik daerah.

“Para penjabat kepala daerah ditunjuk, bukan dipilih. Dalam konteks ilmu politik, legitimasi yang mereka miliki tentu berbeda,” ujar Bima.

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Masa penugasan yang terbatas menuntut para penjabat beradaptasi dan mengambil keputusan dalam waktu singkat.

Mereka perlu memahami dinamika politik lokal, membangun hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mengelola birokrasi agar pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.