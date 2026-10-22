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Dia Berduka, Memohon Maaf, dan Berkata Persija Calon Juara

Dia Berduka, Memohon Maaf, dan Berkata Persija Calon Juara
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Pelatih Arema FC Marcos Santos. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BEKASI - Pelatih Arema FC Marcos Santos menyampaikan rasa duka setelah timnya kalah 1-5 dari Persija Jakarta pada pekan ke-6 Super League di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam

Marcos juga memohon maaf kepada seluruh fan Arema FC, khususnya yang hadir langsung ke Bekasi.

"Arema memiliki basis suporter yang besar dan menuntut hasil baik karena ini klub besar. Kami kecewa dan sedih tidak bisa memberikan hasil positif. Kebobolan lima gol tentu bukan sesuatu yang memuaskan bagi kami di ruang ganti, terutama bagi para suporter," ujar Marcos seperti dilihat di halaman Arema FC.

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Dia juga mengakui kualitas lawan yang tampil gila di kandang sendiri.

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Menurutnya, Persija memang layak menjadi salah satu kandidat kuat juara musim ini berkat komposisi skuad dan kedalaman tim yang dimiliki.

Menatap laga berikutnya yang sudah menanti dalam waktu dekat (vs Dewa United, Minggu, 25 Oktober di Kanjuruhan), Marcos meminta skuad Singo Edan untuk segera bangkit.

Siapa dia yang berani bilang Persija Jakarta calon juara Super League? Ini baru pekan ke-6.

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