Diabetes Tipe 2 hingga Komplikasi Disebut Bisa Disembuhkan dengan Stem Cell

jpnn.com, JAKARTA - Terapi stem cell diklaim mampu membantu menyembuhkan pasien diabetes tipe 2, bahkan yang sudah mengalami komplikasi.

Salah satu syaratnya, pasien harus menjalani terapi secara konsisten dan disiplin menjaga pola makan, termasuk menghentikan konsumsi gula serta susu khusus penderita diabetes.

"Diabetes bisa sembuh. Mayoritas pasien kami yang menderita diabetes tipe dua hingga komplikasi bisa sembuh," kata Founder Klinik dr. Yanti Stem Cell, Dr. Yanti Khusmiran, saat peresmian Klinik dr. Yanti Stem Cell Mangkuluhur di Jakarta, Minggu (14/6).

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Dia menambahkan keberhasilan terapi tidak hanya bergantung pada tindakan medis, tetapi juga kepatuhan pasien dalam menjalani perubahan gaya hidup sehat.

Dalam perayaan dua tahun operasional Klinik dr. Yanti Stem Cell Mangkuluhur, dia mengungkapkan bahwa diabetes tipe 2 menjadi kasus terbanyak yang ditangani kliniknya.

Selama periode tersebut, klinik telah menangani lebih dari 100 pasien dengan berbagai penyakit degeneratif, mulai dari diabetes, stroke, gangguan jantung, autoimun, hingga gangguan neurologis seperti autisme.

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"Kasus yang paling banyak kami tangani adalah diabetes. Ini akar dari banyak penyakit karena komplikasinya bisa ke otak, jantung, ginjal, paru-paru, hingga mata," ungkapnya.

Dia menjelaskan terapi stem cell yang diterapkan di kliniknya berfokus pada perbaikan organ yang mengalami kerusakan akibat penyakit, bukan sekadar mengurangi gejala yang muncul.