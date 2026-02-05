Diakuisisi Distributor Jerman, Film Ghost in the Cell Umumkan Jadwal Tayang

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru karya penulis dan sutradara Joko Anwar, Ghost in the Cell akhirnya mengumumkan jadwal tayang di bioskop Indonesia.

Karya horor komedi persembahan Come and See Pictures itu tayang di bioskop Indonesia mulai 16 April 2026.

Kabar tersebut diumumkan setelah film Ghost in the Cell terpilih dalam program Forum di Berlin International Film Festival (Berlinale) 2026.

Film itu terlebih dahulu akan melakukan pemutaran perdana (world premiere) di Berlinale, Jerman, yang berlangsung pada 12-22 Februari 2026.

“Kami sudah tidak sabar untuk menghadirkan film terbaru Come and See Pictures yang digarap secara matang bersama jajaran kru dan pemeran berkualitas Indonesia, Ghost in the Cell, yang akan tayang di bioskop Indonesia mulai 16 April 2026. Semoga penonton tetap sabar menunggu dan menyambut film kami dengan antusias,” ungkap Joko Anwar.

Film Ghost in the Cell dibintangi oleh Abimana Aryasatya, Bront Palarae, Danang Suryonegoro, Endy Arfian, Lukman Sardi, Mike Lucock, Yoga Pratama, Morgan Oey, Aming, Kiki Narendra, Rio Dewanto, Tora Sudiro, Almanzo Konoralma, Haydar Salishz, Arswendy Bening Swara, Dewa Dayana, Faiz Vishal, Jaisal Tanjung, dan Ho Yuhang serta memperkenalkan Magistus Miftah.

Selain itu, Come and See Pictures juga mengumumkan bahwa film Ghost in the Cell kini telah diakuisisi oleh distributor yang berbasis di Jerman, Plaion Pictures.

Dengan kerja sama ini, film Ghost in the Cell akan ditayangkan di bioskop di negara-negara berbahasa Jerman.