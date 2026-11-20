Dialah Pemain Terbaik Shopee Cup Persib Vs Shan United
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung berpesta gol pada matchday kedua penyisihan Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup.
Menjamu raksasa Myanmar Shan United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (19/11) malam WIB, Persib menang setengah lusin gol tanpa balas.
"Kemenangan ini membuat juara Indonesia Super League tersebut kini mengoleksi enam poin dari dua pertandingan awal mereka di kompetisi musim 2026/27," kupasan di halaman Shopee Cup.
Panitia memilih bomber jangkung Persib Balsa Sekulic sebagai pemain terbaik laga tersebut.
"Shopee Star of the Match - Balsa Sekulic (#99), Persib Bandung."
Sekulic mencetak dua gol. Empat gol lainnya di laga tersebut lahir dari Mariano Peralta, Luka Menalo, Adam Alis, dan Uilliam Barros.
Di tengah hujan deras yang mengguyur Stadion GBLA, Si Maung Persib menunjukkan keunggulkan kualitas ketimbang tamu.
Babak kedua yang sempat tertunda selama 30 menit tambahan demi menjaga keselamatan (faktor cuaca), tak membuat irama Persib rusak.
Kemenangan yang membuat Persib mengoleksi enam poin dari dua pertandingan awal Shopee Cup.
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