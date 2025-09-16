menu
Dialah Top Scorer Hingga Pekan ke-5 BRI Super League

Mesin gol Arema FC Dalberto (94). Foto: ileague

jpnn.com - DEPOK - Sebanyak 22 gol tercipta pada pekan ke-5 BRI Super League pada 11-14 September.

Dari sembilan laga, hanya satu yang berakhir dengan skor 0-0.

Skor terbesar pada pekan ke-5 lahir di Sultan Agung, Bantul.

Hanya tiga tuan rumah yang sukses memanfaatkan keunggulan bermain kandang.

Hasil Pekan ke-5 BRI Super League
Sementara itu, bintang Arema FC Dalberto Luan Belo memimpin daftar pencetak gol terbanyak hingga pekan ke-5 BRI Super League.

Penyerang dari Brasil berusia 31 tahun itu telah mengukir tujuh gol, yakni hattrick ke gawang PSBS Biak, satu gol ke gawang PSIM Yogyakarta, dua gol ke gawang Bhayangkara FC, dan satu gol ke gawang Dewa United.

Dalberto telah melepaskan 15 tembakan, 12 di antaranya mengarah ke sasaran.

Lihat statistik si top scorer Super League, terus ada jadwal pekan ke-6 dan juga klasemen BRI Super League.

