Dialah Top Scorer Hingga Pekan ke-5 BRI Super League
jpnn.com - DEPOK - Sebanyak 22 gol tercipta pada pekan ke-5 BRI Super League pada 11-14 September.
Dari sembilan laga, hanya satu yang berakhir dengan skor 0-0.
Skor terbesar pada pekan ke-5 lahir di Sultan Agung, Bantul.
Hanya tiga tuan rumah yang sukses memanfaatkan keunggulan bermain kandang.
Hasil Pekan ke-5 BRI Super League
ileague
Sementara itu, bintang Arema FC Dalberto Luan Belo memimpin daftar pencetak gol terbanyak hingga pekan ke-5 BRI Super League.
Penyerang dari Brasil berusia 31 tahun itu telah mengukir tujuh gol, yakni hattrick ke gawang PSBS Biak, satu gol ke gawang PSIM Yogyakarta, dua gol ke gawang Bhayangkara FC, dan satu gol ke gawang Dewa United.
Dalberto telah melepaskan 15 tembakan, 12 di antaranya mengarah ke sasaran.
Lihat statistik si top scorer Super League, terus ada jadwal pekan ke-6 dan juga klasemen BRI Super League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Inilah Alasan Kenapa Borneo FC Pantas Memimpin Klasemen BRI Super League
- Resep Tenang Mauricio Souza: Persija Jakarta Terhindar dari Kekalahan Lawan Bali United
- Johnny Jansen Bongkar Strategi Bali United Redam Dominasi Persija Jakarta, Ternyata!
- PSIM Vs Borneo FC Seru Banget, 4 Gol, 3 dari Serangan Balik
- Live Streaming PSIM Vs Borneo FC: Gastel Masih Berutang
- PSIM Vs Borneo FC Sore Ini: Tamu Punya Keuntungan Waktu