Dialog Harmonic, Persembahan Terbaru dari BASS3

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, BASS3, meluncurkan lagu terbaru yang bertitel Dialog Harmonic.

Single ketiga tersebut dirilis masih melalui kerja sama dengan label rekaman demajors.

Dalam Dialog Harmonic, BASS3 memainkan komposisi original dari Rindra Noor, menampilkan musik berdasarkan eksplorasi teknik harmonic, melodi bass yang easy

listening.

Lagu tersebut juga menampilkan karakter suara bass yang berbeda-beda dari Rindra Noor, Roedyanto Wasito, dan Bintang Indrianto.

Dikemas dalam konsep jamming yang organik, Dialog Harmonic semakin kaya dengan sentuhan aransemen loop dan synthesizer yang kekinian dari Oxy Arya Wijaya. Sebuah percakapan instrumen yang menyenangkan dan penuh tekstur.

Single Dialog Harmonic dari BASS3 sudah tersedia dan bisa didengarkan di seluruh platform streaming digital.

BASS3 merupakan proyek musik dari tiga bassist kawakan Indonesia.

Bintang Indrianto merupakan bassist, arranger, produser, music director dengan diskografi jazz dan eksperimental yang panjang.