jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem keselamatan transportasi melalui kegiatan Dialog Keselamatan dan Sinergi Penanganan Korban Kecelakaan yang digelar di Jakarta, Rabu (18/11).

Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kepolisian, kementerian, lembaga kemanusiaan, organisasi transportasi, hingga komunitas masyarakat untuk membahas penguatan upaya pencegahan kecelakaan dan respons cepat penanganan korban, khususnya pada periode kritis atau Golden Period.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa upaya meningkatkan keselamatan transportasi tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterpaduan peran seluruh pemangku kepentingan, baik dalam pencegahan kecelakaan, penanganan kejadian, pelayanan kesehatan, maupun perlindungan terhadap korban.

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Menurutnya, Jasa Raharja terus memperkuat kontribusinya dalam ekosistem keselamatan transportasi. Peran perusahaan tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan dan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan, tetapi juga melalui dukungan terhadap upaya pencegahan yang lebih terarah, kolaboratif, dan berbasis data.

“Kami terus mendorong kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kepolisian, kementerian, rumah sakit, hingga komunitas masyarakat. Melalui kolaborasi dan kepedulian bersama, kita dapat menghadirkan perlindungan yang lebih baik dan menyelamatkan lebih banyak kehidupan,” ujarnya.

Dia menjelaskan penguatan upaya pencegahan perlu dilakukan melalui intervensi yang tepat berdasarkan pemetaan risiko kecelakaan.

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Jasa Raharja mengembangkan pendekatan Precision Safety Intervention dengan mengidentifikasi titik-titik rawan kecelakaan atau blackspot di setiap wilayah kerja, menganalisis faktor risikonya, kemudian mendorong intervensi bersama para pemangku kepentingan serta mengevaluasi dampaknya.

Selain itu, Jasa Raharja juga mendorong gerakan keselamatan berbasis komunitas melalui Jasfren (Jasa Raharja Friend Road Safety Empowerment Network).