Dialog Nasional KNPI Soroti Perlindungan Anak-Bonus Demografi

jpnn.com, JAKARTA - DPP KNPI menggelar Dialog Nasional Kepemudaan dengan tema “Masa Depan Anak dan Generasi Muda di Era Bonus Demografi” di Cafe Kopisisasi, Cijantung, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Dialog menghadirkan sejumlah pembicara yang kompeten di bidangnya, yakni Pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto, Anggota Kelompok Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Pokja KPAI) Satriwan Salim, serta Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPP KNPI Prof. Ilyas Indra.

Wawan Purwanto dalam diskusi mengatakan dalam rangka menyonsong bonus demografi, kaum muda harus berani berinovasi, harus punya skil, sprit dan stamina yang baik.

Baca Juga: KLB KNPI Tetapkan Saad Budiman Lubis Sebagai Ketua Umum

"Negeri kita akan mampu bersaing dan jadi leader bukan follower," katanya.

Anggota Pokja KPAI Satriawan Salim menegaskan bonus demografi merupakan peluang strategis bagi Indonesia yang harus dikelola secara serius dan terencana.

"Tanpa kebijakan yang tepat dan kesiapan sumber daya manusia, bonus demografi justru berpotensi menimbulkan persoalan sosial di masa depan. Pemerintah harus meningkatkan biaya pendidikan untuk anak dan kaum muda supaya bonus demografi ini menjadi positif," katanya.

Baca Juga: KNPI Puji Langkah DPR yang Membantu Pemerintah Tangani Bencana Sumatra

Para pembicara dalam dialog ini menyoroti pentingnya perlindungan anak, penguatan peran keluarga dan negara, serta kesiapsiagaan generasi muda dalam menghadapi tantangan global, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial politik di era bonus demografi.

Dialog berlangsung interaktif dengan melibatkan pengurus KNPI, aktivis kepemudaan, mahasiswa dan aktivis partai politik.