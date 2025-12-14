menu
Dialog Prabowo dengan Warga Langkat di Pengungsian soal Seskab Teddy

Dialog Prabowo dengan Warga Langkat di Pengungsian soal Seskab Teddy

Dialog Prabowo dengan Warga Langkat di Pengungsian soal Seskab Teddy
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kanan). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com - LANGKAT - Presiden Prabowo Subianto tampaknya pengin memberi suasana lain kepada rakyatnya yang sedang didera musibah, terutama di Langkat, Sumatera Utara.

Dari video yang diedarkan Sekretariat Presiden, tampak masyarakat korban bencana banjir bandang yang berada di pengungsian MAN 1 Langkat, riang gembira melihat kedatangan presidennya.

Prabowo terlihat menyalami warga yang pengin bersalaman, memeluk warga yang pengin dipeluk

Terlihat juga Prabowo dengan entengnya menggendong anak di pengungsian.

Tampak juga seorang ibu menangis saat anak di gendongannya tiba-tiba mendapat pelukan hangat, lama, dari presiden (13.40-13.46 pada video di atas).

Dari transkrip yang dibagikan awak presidenrigoid, diketahui bahwa Prabowo sempat memberi sambutan, menyapa pengungsi.

"Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Hari ini, saya datang melihat bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian," katanya.

Seorang ibu menangis saat anak di gendongannya tiba-tiba mendapat pelukan hangat, lama, dari Prabowo.

