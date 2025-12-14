Dialog Prabowo dengan Warga Langkat di Pengungsian soal Seskab Teddy
jpnn.com - LANGKAT - Presiden Prabowo Subianto tampaknya pengin memberi suasana lain kepada rakyatnya yang sedang didera musibah, terutama di Langkat, Sumatera Utara.
Dari video yang diedarkan Sekretariat Presiden, tampak masyarakat korban bencana banjir bandang yang berada di pengungsian MAN 1 Langkat, riang gembira melihat kedatangan presidennya.
Prabowo terlihat menyalami warga yang pengin bersalaman, memeluk warga yang pengin dipeluk
Terlihat juga Prabowo dengan entengnya menggendong anak di pengungsian.
Tampak juga seorang ibu menangis saat anak di gendongannya tiba-tiba mendapat pelukan hangat, lama, dari presiden (13.40-13.46 pada video di atas).
Dari transkrip yang dibagikan awak presidenrigoid, diketahui bahwa Prabowo sempat memberi sambutan, menyapa pengungsi.
"Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Hari ini, saya datang melihat bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian," katanya.
Seorang ibu menangis saat anak di gendongannya tiba-tiba mendapat pelukan hangat, lama, dari Prabowo.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Prabowo Klaim Sedang Tertibkan Pelaku Pembalakan Liar
- Tinjau Tiga Titik Bencana dalam Sehari, Kinerja Prabowo Patut Diacungi Jempol
- Soal Pemulihan Listrik di Lokasi Bencana, Prabowo: Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa
- Tinjau Korban Banjir di Langkat, Prabowo: Alhamdulillah, Kondisi Sumut Lebih Baik
- Investasi dan Hilirisasi Membawa Ekonomi RI ke Level Baru
- Prabowo Cek Tumpukan Kayu yang Terbawa Banjir di Aceh Tamiang, Ingatkan Jaga Lingkungan