Diam-Diam Menanjak, Ranking Liga Indonesia Melesat, Rekor 7 Musim Pecah
jpnn.com - AFC resmi merilis pembaruan peringkat kompetisi sepak bola Asia pada Senin (23/2/2026).
Kabar baik datang dari Liga Indonesia atau yang kini bernama BRI Super League.
Berdasarkan rilis terbaru AFC, kompetisi sepak bola Indonesia menempati posisi ke-18 dengan total raihan 26.299 poin.
Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding periode sebelumnya dan menjadi pencapaian terbaik dalam tujuh musim terakhir.
Lonjakan peringkat tak lepas dari performa positif klub-klub Indonesia pada paruh pertama musim ini.
Sepanjang 2025/26, Indonesia mengoleksi tambahan 10.033 poin, tertinggi sejak 2017.
Hasil tersebut cukup untuk menggeser Kamboja, yang kini terperosok ke posisi ke-22, di bawah Turkmenistan, Hong Kong, dan Kuwait.
Meski mengalami peningkatan peringkat, jumlah wakil Indonesia di level Asia belum mengalami perubahan.
Peringkat Asia berubah. Liga Indonesia mencatat lonjakan poin. Kabar baik untuk sepak bola nasional?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Malut United Siap Putus Kutukan saat Hadapi Persija Jakarta
- Pelatih Persita Ungkap Alasan Tunjuk Hokky Caraka Jadi Kiper
- Malut United vs Persija Jakarta: Jordi Amat Bocorkan Target Bulat Macan Kemayoran
- Statistik Mengerikan Malut United Tak Bikin Ciut, Persija Jakarta Tetap Berani
- PSIM Vs Bali United Berakhir Dramatis, Dari 0-3 Sampai 3-3
- Jordi Amat Sebut Trio Eks Persib di Malut United Bakal Merepotkan Persija Jakarta