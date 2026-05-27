Diamanahi Puluhan Hewan Kurban, Masjid Al-Ikhlas PIK Mendata 2.000 Mustahik

Sapi, kambing, dan domba sebagai hewan kurban dari masyarakat yang dipercayakan kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas PIK, Riverwalk Island, Jakarta Utara, pada Iduladha 1447 H, Rabu (27/5/2026). Foto: Agung Sedayu Group

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Masjid Al-Ikhlas PIK di Riverwalk Island, Jakarta Utara, menerima banyak amanah untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban pada Iduladha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/2026).

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Ikhlas PIK menerima 42 hewan kurban untuk dipotong pada momen Iduladha kali ini.

“Yang kami terima sampai saat ini terkumpul tujuh ekor sapi, lalu 35 ekor kambing,” kata Ketua DKM Al-Ikhlas PIK Eka Agus HR.

Menurut Eka, seluruh hewan kurban itu berasal dari titipan masyarakat. Nantinya, daging kurban itu akan didistribusikan kepada sekitar 2.000 mustahik yang sudah didata pihak Masjid Al-Ikhlas.

“Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk menerima penitipan dan pendistribusian hewan kurban, baik itu berupa sapi, kambing, atau domba,” ujarnya.

Bagi DKM Al-Ikhlas, Iduladha kali ini merupakan yang pertama sejak masjid berarsitektur perpaduan gaya Ottoman dan Timur Tengah itu diresmikan pada 15 Januari 2026.

Meski demikian, antusiasme jemaah untuk beribadah dan memercayakan hewan kurban mereka kepada DKM Al-Ikhlas cukup tinggi.

Eka menambahkan seluruh hewan kurban yang diterima DKM Al-Ikhlas akan dipotong dan didistribusikan pada hari ini. Adapun pendataan mustahik dilakukan untuk memastikan daging kurban tersalurkan kepada penerima yang tepat.

Masjid Al-Ikhlas PIK di Riverwalk Island, Jakarta Utara, yang menerima amanah untuk pemotongan hewan kurban menggandeng tenaga profesional pemotong hewan.

