jpnn.com, JAKARTA - Setelah lama tidak terdengar di dapur rekaman maupun panggung, penyanyi sekaligus aktris Dian Mayasari, akhirnya kembali.

Pada 20 November 2026, dia resmi memperkenalkan single terbaru yang bertajuk Krishna Ku, sebuah karya bergenre world music yang sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan artistiknya.

Lahir dari ketertarikan mendalam terhadap keragaman budaya dan ekspresi seni lintas batas, Krishna Ku menjadi ruang bagi Dian Mayasari untuk merangkum perjalanan panjang eksplorasi musikal.

Dalam karya ini, penyanyi yang karib disapa Maya itu memadukan beragam elemen musik dunia dengan pengalaman artistik yang telah digelutinya selama puluhan tahun.

Menariknya, fondasi aransemen Krishna Ku dirancang langsung oleh Dian Mayasari bersama musisi legendaris almarhum Dodo Zakaria.

Pada tahap penyelesaian, Maya menggandeng sejumlah musisi lintas generasi untuk memperkaya komposisi dan menghadirkan tekstur musikal yang berwarna.

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Musisi yang terlibat yakni Adi Dharmawan pada bass, Hussein Khan pada tabla, Barok pada suling/flute, Rani Trisutji sebagai pengisi vokal latar, Anton DKW pada violin, Aryo Hernasto pada cello, Fay Ismail untuk additional percussion programming, serta Achi Hardjakusumah yang menangani strings arrangement & programming.

Tidak hanya mengedepankan kekuatan musikal, Krishna Ku juga mendapatkan perhatian khusus dari sisi visual. Konsep sampul, artwork, dan desain digarap oleh Aga Dilaga dan Viola Octavanya, dengan sentuhan fotografi dari Marcos Chung.