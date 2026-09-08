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Dian Sastrowardoyo dan Reza Rahadian Dipasangkan dalam Descendants of the Sun

Dian Sastrowardoyo dan Reza Rahadian Dipasangkan dalam Descendants of the Sun
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Dian Sastrowardoyo dalam film Descendants of the Sun. Foto: Dok. Dapur Film

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dian Sastrowardoyo antusias terlibat dalam film terbaru garapan sutradara Hanung Bramantyo, Descendants of the Sun.

Film tersebut menjadi proyek spesial bagi dirinya karena untuk pertama kalinya didipasangkan dengan Reza Rahadian sebagai pasangan dengan hubungan romantis.

Dian Sastrowardoyo mengungkapkan bahwa dirinya dan Reza Rahadian sebenarnya sudah lama saling mengenal dan sama-sama berkarier di industri perfilman Indonesia.

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Namun, keduanya baru dipertemukan sebagai pemeran utama dalam satu proyek melalui film Descendants of the Sun.

“Saya dan Reza tentu saja sudah lama berkarier di perfilman, dan sudah sejak lama kami saling mengenal. Tapi ternyata baru di proyek inilah kami benar-benar dipersatukan dalam sebuah proyek sebagai co-actors, dan akan terlibat love interest, sangat excited,” ungkap Dian Sastrowardoyo.

Film Descendants of the Sun merupakan adaptasi dari serial televisi Korea Selatan dengan judul yang sama.

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Meski diadaptasi dari serial populer Korea Selatan, film tersebut akan membawa identitas dan cerita yang memiliki relevansi dengan Indonesia.

Hanung Bramantyo juga menjelaskan bahwa pemilihan Dian Sastrowardoyo dan Reza Rahadian sebagai pemeran utama berkaitan dengan citra sebagai dua aktor besar Indonesia yang dicintai masyarakat.

Aktris Dian Sastrowardoyo antusias terlibat dalam film terbaru garapan sutradara Hanung Bramantyo, Descendants of the Sun.

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