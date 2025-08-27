Dian Sastrowardoyo Terlibat, Esok Tanpa Ibu Berkompetisi di Busan Film Festival 2025

jpnn.com, JAKARTA - Film bertajuk Esok Tanpa Ibu, yang memiliki judul internasional Mothernet, terpilih untuk berkompetisi di Busan International Film Festival (BIFF) 2025.

Karya yang dibintangi Dian Sastrowardoyo, Ringgo Agus Rahman, dan Ali Fikry itu bakal berkompetisi dalam program Vision di BIFF tahun ini.

Adapun program Vision di BIFF memperkenalkan karya-karya baru dari sinema independen Korea dan Asia sambil menemukan dan mendukung sutradara-sutradara berbakat.

Sebelumnya, program tersebut merupakan bagian dari ‘Korean Cinema Today - Vision’, yang memainkan peran penting dalam mempromosikan film-film independen Korea, bagian ini kini telah ditetapkan sebagai program independen.

Sebanyak 23 judul film telah terpilih dalam program Vision BIFF. Dengan rincian, 12 film berada dalam program Vision Korea dan 11 film terpilih ke dalam program Vision Asia. Esok Tanpa Ibu (Mothernet) terpilih dalam program Vision Asia.

Dengan perluasan program tersebut, penghargaan juga akan diperluas untuk memberikan dukungan yang lebih kuat bagi sutradara dari Korea dan seluruh Asia.

Busan International Film Festival merupakan festival film terbesar di Asia yang selama ini telah menjadi platform bagi para sineas Asia dan dunia untuk menunjukkan karya-karya inovatif dan segar. Tahun ini, menjadi edisi spesial karena menandai 30 tahun festival tersebut berlangsung.

Film Esok Tanpa Ibu (Mothernet) mengikuti kisah Rama (Ali Fikry), remaja keras kepala yang merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memahami.