Diana Dewi Lantik KORMI Jakut: Sehatkan Warga di Ruang Publik

jpnn.com, JAKARTA - Upaya membumikan hidup sehat bagi warga di wilayah Jakarta Utara (Jakut) harus terus digelorakan. Salah satunya dengan memanfaatkan ruang publik.

"Jakarta Utara memiliki banyak ruang publik. Bahkan, aset olahraga kelas dunia, seperti Jakarta International Stadium (JIS), Taman Impian Jaya Ancol, dan lainnya. Itu harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menyehatkan warganya," kata Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) DKI Jakarta Diana Dewi saat melantik Pengurus KORMI Jakut periode 2025-2029 di Kantor Wali Kota Administrasi Jakut, Rabu (4/1/2026).

Menurutnya, keistimewaan yang ada di Jakut yakni, aset olahraga dan ruang publik berskala besar patut disyukuri dan dimanfaatkan dengan berbagai kegiatan yang berdampak pada kesehatan warga.

Baca Juga: Ketua KORMI Diana Dewi Gaspol Jadikan Olahraga Masyarakat Kekuatan Baru Jakarta

"Kalau aset sebesar ini tidak dioptimalkan untuk olahraga masyarakat, rasanya sayang sekali. Wilayah ini punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi etalase olahraga masyarakat Jakarta," kata Diana Dewi.

Karenanya, dia mendorong KORMI Jakut kreatif dan berkolaborasi lintas pihak dalam memanfaatkan ruang publik, serta aktif menginisiasi kegiatan mulai dari olahraga, festival kebugaran, hingga event komunitas yang melibatkan partisipasi luas warga.

Hal lain yang ditekankan adalah pentingnya koordinasi dan keselarasan langkah antara Kormi wilayah dengan visi besar KORMI DKI Jakarta, yakni menjadikan olahraga masyarakat sebagai sebuah gerakan bersama, bukan hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial, penguatan komunitas, dan peningkatan kualitas hidup warga.

Baca Juga: Diana Dewi Tegaskan KORMI Akan Terus Kembangkan Olahraga Tradisional

"Olahraga masyarakat bukan soal juara atau medali, tetapi bagaimana warga bergerak, tersenyum, dan merasa memiliki kotanya. Dari Jakarta Utara, kita dorong olahraga jadi gaya hidup yang membumi dan berdampak," kata Diana Dewi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Fredy Setiawan yang hadir pada pelantikan tersebut mengapresiasi keberadaan KORMI Jakut.