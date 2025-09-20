Diana Dewi Tegaskan KORMI Akan Terus Kembangkan Olahraga Tradisional

jpnn.com, JAKARTA - Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) mengajak semua elemen bangsa menjadi lebih bahagia dan sehat melalui olahraga tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Ketua Umum KORMI DKI Diana Dewi mengatakan olahraga tradisional asli Indonesia, seperti sepak takraw, egrang, karapan sapi, pacu jalur, bakiak, gobak sodor (galasin), lompat batu, pathol, jemparingan dan sejenisnya harus terus dilestarikan agar tidak punah.

"Olahraga tradisional yang lahir dari budaya di masing-masing wilayah, saat ini kurang diketahui dan diminati oleh generasi gen z yang lahir di era 1997-2012. Untuk itu, KORMI dengan tagline 'Sehat Bugar dan Gembira' harus terus mengembangkan olahraga tradisional dengan menggelar berbagai event agar tidak punah," kata Diana di sela-sela Musprov KORMI DKI yang digelar di Kelapa Gading, Sabtu (20/9).

Induk olahraga atau Inorga di bawah FORMI yang berjumlah 80 cabang, lanjut Diana, ke depannya akan terus dikembangkan.

Selain untuk melestarikan olahraga tradisional, pengembangan olahraga tradisional juga diharapkan berimbas pada pertumbuhan ekonomi.

Kendati KORMI bukanlah wadah organisasi berprestasi seperti halnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Diana berharap pemerintah bisa terus men-support KORMI agar warga negaranya juga bisa sehat melalui berbagai cabang olahraga tradisional.

Untuk terus mengembangkan olahraga tradisional, KORMI akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dengan menerapkan format atau konsep pentahelix.

"Untuk pengembangan olahraga tradisional, KORMI akan melibatkan stakeholder dari pihak akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah serta media," kata Diana Dewi. (rhs/jpnn)