Dianggap Jadi Inspirasi Kader Muda Nasional, Wagub Taj Yasin Berbagi Resep Kepemimpinan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menjadi inspirasi bagi kader muda Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (GMH) untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa depan.

Karenanya, dia diundang Pengurus Pusat GMH dalam kegiatan Nasional Leadership Academy 2026 dan Gen Z Youth Leaders Forum di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Ketua Umum PP GMH Rizki Ulfahadi menilai pengalaman hidup Taj Yasin yang banyak ditempa di lingkungan pesantren layak menjadi inspirasi bagi para kader muda. Sebab, organiasi kemasyarakatan Hidayatullah sendiri menaungi lebih dari 600 pesantren di berbagai daerah di Indonesia.

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"Kami mengundang Pak Wagub Gus Taj Yasin karena beliau salah satu representasi dari tokoh santri yang sekarang berkiprah di pemerintahan," kata Rizki.

Dia mengapresiasi materi yang disampaikan Taj Yasin, terutama mengenai kepemimpinan yang amanah dan pentingnya menjaga persatuan.

Pesan tersebut dinilai relevan bagi mahasiswa yang tengah mempersiapkan diri mengambil peran lebih besar di masyarakat.

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Rizki juga ingin menegaskan bahwa latar belakang pesantren tidak membatasi ruang pengabdian seseorang. Santri memiliki kesempatan untuk berkiprah di berbagai bidang, termasuk pemerintahan dan ruang publik.

Dalam forum yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tersebut, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin mengajak para calon pemimpin muda untuk menjadikan persatuan sebagai salah satu prinsip utama dalam kepemimpinan.