Diangkat dari Kisah Nyata, Film The Hostage's Hero Segera Tayang

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Donny Alamsyah hingga Rifky Balweel membintangi film terbaru berjudul The Hostage's Hero.

Film tersebut diangkat dari kisah nyata, yakni operasi pembebasan 36 sandera di Selat Malaka pada 2004 silam yang dilaksanakan oleh TNI AL.

Operasi itu dilaksanakan awak kapal perang KRI Karel Satsuitubun-356 di bawah komando Laksamana Madya TNI (Purn.) Achmad Taufiqoerrochman.

Taufiqoerrochman lantas menceritakan awal mula kisah tersebut akhirnya diangkat ke layar lebar.

Menurutnya, hal itu bermula dari inisiatif Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali.

"Ditugaskanlah produser dengan sutradara ke tempat saya, ke Sukabumi itu. Kemudian saya cerita, ya dari cerita melengkapi dari buku, dibuatlah skrip," ungkap Laksamana Madya TNI (Purn.) Taufiqoerrochman di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/3).

Taufiqoerrochman bersama Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut (Kadisjarahal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana menyusun skenario film Teh Hostage's Hero.

Pihaknya memastikan film tersebut tetap berpijak pada fakta sejarah, sekaligus memiliki daya tarik bagi penonton umum.