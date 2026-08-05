Dianiaya oleh Pacar, Sali Irsalina Lapor Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sali Irsalina lapor polisi terkait kasus penganiayaan oleh pacarnya di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Sabtu (1/8).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi di Polres Metro Jakarta Selatan.

"Benar, telah datang ke Polres Jakarta Selatan, seorang perempuan berinisial SI (36) dan melaporkan kejadian yang dialami berupa dugaan penganiayaan," kata AKP Joko Adi dilansir Antara, Rabu (5/8).

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Menurutnya, Sali Irsalina menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal dari adu mulut dengan terlapor berinisial KB.

Perselisihan berujung pada tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri serta luka lecet pada siku.

?Aktris sinetron berusia 36 tahun itu kemudian melaporkan kasus dugaan penganiayaan yang dialaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu (1/8).

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Laporan tersebut tertuang dalam laporan kepolisian bernomor LP/B/3025/VIII/2026/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya, sementara insiden penganiayaan itu terjadi pada Sabtu (1/8) dini hari sekitar pukul 04.00 WIB.

?Penganiayaan diketahui bermula dari cekcok antara korban dan pelaku saat sedang berada di perjalanan.