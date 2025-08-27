Dianugerahi Bintang Mahaputera Adipurna, Purnomo Yusgiantoro: Terima Kasih, Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Penasihat Presiden Bidang Energi, Prof Dr Ir Purnomo Yusgiantoro menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan itu diserahkan langsung di Istana Negara pada Senin (25/8).

"Terima kasih dan apresiasi mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo atas kepercayaan yang diberikan," kata Purnomo dalam pernyataannya kepada media, Selasa (26/8).

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menteri Pertahanan (Menhan) itu menerima Tanda Kehormatan dengan didampingi istrinya, Lis Purnomo Yusgiantoro.

Purnomo merupakan salah satu tokoh nasional yang menjadi menteri pada tiga era presiden berbeda. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi.

Pada era Presiden Abudurrahman Wahid (Gus Dur), periode 2000-2001, Purnomo dipercayakan sebagai Menteri Pertambangan dan Energi.

Di saat Presiden Megawati Soekarnoputri memimpin pada 2001-2004, Purnomo diberikan tanggung jawab sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca Juga: Menpora Apresiasi Penyelenggaraan Kejuaraan Catur Purnomo Yusgiantoro Center

Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Purnomo menjabat Menteri ESDM (2004-2009) dan Menteri Pertahanan (2009-2014).

Purnomo juga pernah menjabat Sekjen Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) di 2004, dan mengangkat nama Indonesia di kancah internasional.