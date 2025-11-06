Dianugerahi Gelar 'Sir' dari Raja Charles III, David Beckham: Sangat Istimewa

jpnn.com, INGGRIS - Mantan pesepak bola asal Inggris, David Beckham menerima gelar kehormatan Knighthood dari Raja Charles III di Kastil Windsor pada Senin (4/11).

Penghargaan bergengsi ini diberikan atas kontribusi Beckham terhadap dunia olahraga dan kegiatan amal yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun.

Dikutip dari Channel News Asia, mantan kapten tim nasional Inggris berusia 50 tahun itu kini resmi bergelar Sir David Beckham.

Baca Juga: David Beckham Dianugerahi Gelar Sir oleh Kerajaan Inggris

Upacara penganugerahan berlangsung di kediaman kerajaan dengan penuh kehangatan dan khidmat.

Pada momen bersejarah tersebut, Beckham tampil elegan mengenakan setelan jas rancangan sang istri, Victoria Beckham, yang dikenal sebagai desainer ternama sekaligus mantan anggota grup pop legendaris Spice Girls.

Kehadiran Victoria disebut menjadi dukungan istimewa dalam hari penting sang suami.

Baca Juga: Victoria dan David Beckham Rayakan Natal Lebih Awal

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Beckham membagikan foto dirinya bersama Raja Charles III sambil berbincang hangat.

“Ini momen yang sangat besar bagi keluarga kami dan terasa sangat istimewa,” tulis Beckham dalam keterangan foto tersebut.