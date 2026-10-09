Diaspora Indonesia Perlu Tahu Bagaimana 3 Partai di Australia Mencoba Mengurangi Migran
Artikel ini diproduksi ABC Indonesia
Migrasi belakangan ini menjadi topik pembicaraan hangat di Australia, dengan sejumlah partai sudah mengumumkan rencana mereka untuk memotong jumlah migran.
Rencana kebijakan migrasi dari pihak Koalisi yang telah lama dinanti akhirnya diungkapkan pekan ini, melengkapi rangkaian kebijakan bersaing yang ditawarkan oleh pemerintah serta partai One Nation, yang elektabilitasnya meningkat dalam jajak pendapat, terutama berkat janji untuk menekan angka imigrasi hingga ke tingkat terendah dalam sejarah Australia.
Sejak tahun 2019, angka migrasi ke Australia jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara.
Angka pertumbuhan populasi karena migrasi di Australia tercatat naik dua kali lipat dibandingkan Inggris, dan tiga kali lipat dibandingkan Jerman.
Inilah sejumlah kebijakan yang sudah diumumkan Partai Buruh, yang berkuasa di pemerintahan Australia, Koalisi yang menjadi oposisi, serta One Nation.
Tapi harus dicatat jika pengumuman ini hanyalah janji mereka menjelang pemilu, bukan kebijakan yang sudah diterapkan.
Partai One Nation bertekad memangkas migrasi Australia hingga ke tingkat negatif di tahun awal jika mereka terpilih memerintah Australia.
One Nation ingin angka migrasi negatif pada masa awal masa pemerintahannya jika mereka menang saat pemilu mendatang
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