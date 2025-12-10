menu
Diawali Bantuan untuk Korban Bencana, PBNU Sahkan KH Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketua Umum

Zulfa Mustofa memberikan sambutan seusai ditetapkan sebagai penjabat ketua umum PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Foto: ANTARA/Asep Firmansyah

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya mendapuk KH Zulfa Mustofa sebagai Pejabat Ketua Umum (Pj Ketum) PBNU menggantikan KH Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya, Rabu (10/12).

Keputusan besar ini dibuat melalui rapat pleno yang digelar sejak kemarin di Hotel Sultan, Jakarta.

Agenda dibuka dengan rangkaian doa bersama atau istighosah dan penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir bandang di Sumatra.

Ketua PBNU bidang Pendidikan Moh. Mukri mengatakan pembukaan pleno dengan doa dan donasi tersebut merupakan bentuk kepedulian PBNU terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

“Doa bersama dan donasi ini adalah upaya PBNU untuk turut mendoakan agar bencana di Sumatera segera tertangani. Santunan yang diberikan diharapkan bisa meringankan beban para korban,” ujarnya.

Di agenda istigasah, para kiai dan peserta mengikuti pembacaan yang dipandu Habib Ahmad Edrus Al Habsyi. Kemudian, doa bersama dipimpin Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir.

Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohammad Nuh menyatakan rapat pleno PBNU dengan agenda pemilihan penjabat ketua umum PBNU pada Selasa malam sudah sah.

Sesuai AD/ART, rapat disebut kuorum jika memenuhi batas minimal 50 persen plus 1 persen. Dia menekankan, daftar hadir menegaskan hal ini.

