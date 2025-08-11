menu
Dibantai Persija, Persita Tangerang Soroti 2 Gol Spektakuler

Gelandang Persita Tangerang, Bae Sin-yeong (kanan) saat berlaga melawan Persija dalam Super League 2025/26 di Jakarta International Stadium, Minggu (10/8). Foto: Dok. Persita Tangerang

jpnn.com, JAKARTA - Persita Tangerang mengawali Super League 2025/26 dengan kekalahan telak melawan Persija Jakarta.

Bertandang ke Jakarta International Stadium, Minggu (10/8), Muhammad Toha dan kolega takluk dengan skor 0-4.

Jala gawang Persita yang dikawal Igor Rodrigues bobol melalui Rizky Ridho (30), Allano Brendon de Souza Lima (69) (90+1), dan Maxwell (72).

Pelatih Persita, Carlos Pena mengungkapkan anak asuhannya sudah berupaya untuk mengimbangi permainan Macan Kemayoran di laga ini.

Setelah tertinggal 0-2, juru taktik kelahiran 28 Juli 1983 itu mengubah strategi dengan memainkan Aleksa Andrejic dan Matheus Alves untuk menambah daya dobrak.

Strategi tersebut tidak berjalan dengan baik, bahkan Persija justru mampu menambah dua gol.

Persija mencetak dua gol spektakuler dari luar kotak penalti yang membuat tim berjuluk Pendekar Cisadane itu kalah.

“Kami mengubah permainan dengan mencoba menyerang saat tertinggal 0-2. Setelah unggul, Persija menjadi lebih nyaman dengan punya banyak ruang," ungkap Pena.

