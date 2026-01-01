Dibantu Angga Hingga Rian D'MASIV, Damusin Perkenalkan Mini Album Terbaru
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Dewi Andarini yang memakai nama panggung Damusin merilis mini album terbaru yang bertitel Temani Diriku.
Bila dikenal sebagai vokalis pendukung di panggung maupun studio untuk nama-nama besar seperti Marcell, Afgan, D’MASIV dan Maliq & D’Essentials, dia mini hadir melalui karya sendiri.
Damusin melepas album mini Temani Diriku yang berisi empat lagu melalui OJA Records pada 4 November 2026.
"Damusin itu singkatan dari Dewi Andarini Musik, ‘in’ itu Indonesia dan Internasional. Damusin lahir dari lingkungan dan gaya hidupku. Aku lahir di keluarga pencinta musik, dari SD sering ditunjuk nyanyi di sekolah, lalu mulai bekerja sama dengan banyak musisi dari usia 16 tahun. Semuanya memberikan pengalaman berharga," kata Damusin di kawasan Blok M, Jakarta Selatan pada Rabu (4/11).
Dari perjalanan bermusiknya itu, perempuan yang karib disapa Ririn itu akhirnya menuangkan ke dalam karyanya sendiri.
Pada 2018 saat masih memakai nama panggung Damus, dia pernah melepas album mini berjudul Lost Love yang mengusung musik dansa elektronik. Kini pada Temani Diriku, Damusin mendalami sisi pop Indonesia, terutama balada.
"Di Damus tak ada lagu bahasa Indonesia-nya, sedangkan Damusin ada karena aku suka juga nyanyi lagu balada Indonesia. Sampai detik ini aku belum memutuskan karakter musikku, karena banyak sekali yang aku suka sehingga aku masih akan eksplorasi," jelasnya.
Dalam mewujudkan Temani Diriku, Damusin didampingi beberapa sosok yang berperan penting dalam kehidupan profesional maupun pribadi.
Penyanyi Dewi Andarini yang memakai nama panggung Damusin merilis mini album perdana yang bertitel Temani Diriku.
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