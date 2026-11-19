jpnn.com, JAKARTA - Grup musik STIHAT resmi meluncurkan lagu terbaru yang bertitel Janji Yang Pudar.

Bukan sekadar karya biasa, lagu tersebut merupakan sebuah bentuk statement dari STIHAT yang mantap mengusung rock klasik sebagai jati diri.

Band beranggotakan Sam (vokal), Frowzy (vokal), Aby (gitar), Dio (gitar), Ninyo (bas), Rafi (drum), Dhika (kibordis) itu tentu punya alasan kuat menghadirkan Janji Yang Pudar dengan balutan rock klasik.

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"Karena genre STIHAT memang classic rock. Di mana genre classic rock sering dianggap musiknya long lasting. Dan musik-musik 80-90an jadi salah satu pilihan buat anak muda sekarang. Banyak lagu-lagu banyak yang bagus, nah, kami coba perdengarkan ini pada anak muda sekarang. Lagu ini bisa jadi pilihan yang fresh diantara genre musik yang lain ,” kata Sam STIHAT di Blaze SCBD Jakarta pada Rabu (18/1)1.

Grup yang terbentuk sejak 18 Agustus 2024 lalu itu memulai rekaman Janji Yang Pudar pada Agustus 2026.

Menariknya, STIHAT saat proses produksi lagu dibantu oleh sosok istimewa yakni Katon Bagaskara dari KLa Project.

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“Saya jatuh cinta begitu mendengar mereka ngeband dan bernyanyi. Umur mereka yang rata-rata 30-an. Kayaknya asyik gitu cara mereka bermusik dan menyanyikan lagu-lagu tahun 90-an," jelas Katon Bagaskara.

"Di sini saya menjadi produser single mereka. Selama 3 bulan kami ‘memasak’ single Janji Yang Pudar di studio. Pengalaman saya selama ini saya tuangkan untuk mengaransemen dan memproduseri lagu ini, hingga akhirnya rilis di hari istimewa ini,” sambung musisi yang karyanya dinyanyikan para Diva seperti Ruth Sahanaya dan Siti Nurhaliza dari Malaysia.