Dibantu Rian D'MASIV, Judika Menyanyikan Puisi Melinda E dari Buku Jelmaan Merpati

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Judika kembali mencuri perhatian pendengar lewat lagu terbaru yang berjudul Terpikat Pada Cinta.

Lagu tersebut bukan hanya menawarkan warna musikal berbeda, tetapi juga mempertemukan dunia musik populer dengan sastra Indonesia kontemporer.

Diproduksi oleh Semesta Records bersama PT Dua Anak Deo, serta diproduseri oleh Rian Ekky Pradipta dan Dawairama, Terpikat Pada Cinta menjadi penanda eksplorasi artistik baru dalam perjalanan karier Judika.

Namun lebih dari itu, lagu itu menempatkan sosok Melinda E. sebagai pusat cerita, seorang penulis muda berbakat yang puisinya kini hidup dalam balutan musik dan vokal emosional Judika.

Melinda E. dikenal sebagai penulis muda yang karyanya lahir dari perenungan personal, pengalaman batin, serta pencarian makna cinta dan kehidupan.

Dia adalah penulis buku kumpulan puisi Jelmaan Merpati, sebuah karya sastra yang memotret cinta bukan sekadar sebagai romansa, melainkan sebagai ruang refleksi, luka, harapan, dan keteguhan hati.

Lirik Terpikat Pada Cinta diambil dan dikembangkan dari salah satu puisi yang termuat dalam buku Jelmaan Merpati.

Puisi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk lagu tanpa menghilangkan ruh sastra yang menjadi napas utamanya. Kata-kata yang awalnya hadir dalam sunyi halaman buku, kini menjelma menjadi nyanyian yang dapat dirasakan oleh jutaan pendengar.