Dibantu Roby Geisha, Deorama Persembahkan Single Perdana

Dibantu Roby Geisha, Deorama Persembahkan Single Perdana

Dibantu Roby Geisha, Deorama Persembahkan Single Perdana
Deorama, duo asal Banjarmasin, beranggotakan Antra (vokal) dan Reza (gitar). Foto: Dok. Deorama

jpnn.com, JAKARTA - Duo asal Banjarmasin, Deorama, memperkenalkan diri ke kancah musik nasional lewat lagu berjudul Momen Terakhir Kita.

Single perdana tersebut diluncurkan di seluruh platform musik digital pada 17 Oktober 2025 ini.

Deorama yang beranggotakan Antra (vokal) dan Reza (gitar) mengatakan bahwa ini merupakan proyek profesional pertama.

Oleh sebab itu, Deorama bangga bisa bekerja sama dengan para musisi yang telah berpengalaman di industri musik indonesia.

Selain dua nama tersebut, ada juga Chikita Amanda dan Andro Nidji yang ikut berkontribusi dalam single Momen Terakhir Kita.

Reza selaku komposer dan produser eksekutif juga mengikutsertakan influencer, aktor, dan pegiat teater Banjarmasin yaitu Bastari Bayu sebagai pemeran dalam video klip.

"Senang rasanya bisa bekerja sama dengan nama nama besar di industri musik. Ini adalah awal dari niat kami membuat album Deorama. Kami telah mempersiapkan ini dengan matang dan berharap besar lagu ini dapat diterima dan didukung oleh pendengar musik, khususnya Kalimantan Selatan," ungkap Reza dari Deorama, Jumat (17/10).

Deorama mengungkapkan bahwa proses pengerjaan lagu Momen Terakhir Kita berlangsung menegangkan sekaligus menyenangkan.

Sebab, Deorama baru pertama kali bekerja sama dengan nama-nama besar seperti Roby Geisha, Ade Govinda, Andro Nidji, dan Chikita Amanda.

